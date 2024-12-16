Kastamonu'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Boynundan ve sırtından yaralanan Arslan, bir süre mücadele ettiği domuzdan güçlükle kurtuldu. Yaralı halde köye ulaşmayı başaran Arslan, eşinden yardım istedi.

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