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        Kastamonu'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı

        Kastamonu'da domuzun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:43
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        Kastamonu'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı
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        Kastamonu'da domuzun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Çaydüzü köyünde evinin su arızasını gidermek için dere yatağına giden 62 yaşındaki Ali Arslan'a yaban domuzu saldırdı.

        Boynundan ve sırtından yaralanan Arslan, bir süre mücadele ettiği domuzdan güçlükle kurtuldu. Yaralı halde köye ulaşmayı başaran Arslan, eşinden yardım istedi.

        Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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