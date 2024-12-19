Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Arslan, gençlerin fikir ve taleplerini dinledi.

Başkan Arslan, konuşmasında, geleceğe yönelik en büyük hedeflerinin gençlere en iyi hizmeti sunarak onlara kalıcı bir miras bırakmak olduğunu belirtti.

İlçeden ve farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerini not alan Arslan, "Gençlerimizle buluşmak, onların görüşlerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Daha iyi bir eğitim ortamı sunmak adına her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Taşköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Çağrı Biber ve okul yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür eden Arslan, öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.