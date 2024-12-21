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        Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap

        Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı, "Bir Kitap Bin Hayal Projesi" kapsamında 21 bin kitabı okul kütüphanelerine bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:05 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:10
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        Kastamonu'da komandolardan okul kütüphanelerine 21 bin kitap
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        Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı, "Bir Kitap Bin Hayal Projesi" kapsamında 21 bin kitabı okul kütüphanelerine bağışladı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen projeye destek veren komandolar, öğrencilerin okuyup faydalanabilecekleri kitapları merkez komutanlığında biriktirdi.

        Toplanan kitaplar, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın da katıldığı programla okul kütüphanelerine bağışlanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi.

        Vali Dallı, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, okul kütüphanelerinin yeni eserlerle desteklenerek geliştirilmesine katkı sağlayan kahraman Mehmetçiklere teşekkür etti.

        "Bir Kitap Bin Hayal Projesi"nin önemine değinen Dallı, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin düşünce dünyalarının zenginleşmesi, bilgi birikimlerinin artırılması, özellikle hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmelerinin en sağlam yolu biliyoruz ki iyi bir okuyucu olmalarından geçiyor. Aynı zamanda güçlü bir medeniyetin güçlü kütüphanelerle kurulabileceğine inanıyoruz. Bu noktada bizim de büyük önem verdiğimiz bu projeye kahraman jandarmamızın 21 bin kitapla ciddi anlamda katkı sağlaması son derece kıymetli ve anlamlı oldu. Bağışlanan bu eserlerin, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak kıymetli evlatlarımızın yetişmesine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen personelimizi ve kitap bağışçılarımızı kutluyorum."

        Kitap bağışı programına İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de katıldı.

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