        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:17
        Kent merkezi ile ilçelerde yoğun şekilde yağan karın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek rakımlı ilçelerde ise 60 santimetrenin üzerine çıktı.

        Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürken, karın kent merkezinde oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

