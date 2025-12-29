Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Devrekani ilçesini, Çatalzeytin ilçesine bağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:01
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Devrekani ilçesini, Çatalzeytin ilçesine bağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 7-73. kilometreleri ile Abana-Isırganlık kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatıldığı belirtildi.

        Ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt üzerinden sağlandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

