GÜNCELLEME - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 7-73. kilometreleri ile Abana-Isırganlık kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Devrekani ilçesini, Çatalzeytin ilçesine bağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

