Taşköprü beyaz örtüyle kaplandı

Belediye ekipleri, kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdürürken, sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

