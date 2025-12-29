Habertürk
Habertürk
        Taşköprü beyaz örtüyle kaplandı

        Taşköprü beyaz örtüyle kaplandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

        Giriş: 29.12.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:09
        Taşköprü beyaz örtüyle kaplandı
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

        Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde, sokak ve tarihi alanlar beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Belediye ekipleri, kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdürürken, sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

