        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yeni yıla dolu girecek

        ÖZGÜR ALANTOR - Yeni yıla dolu girecek olan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yılbaşında misafirlerini ağırlayacak.

        Giriş: 29.12.2025 - 11:29 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:29
        ÖZGÜR ALANTOR - Yeni yıla dolu girecek olan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yılbaşında misafirlerini ağırlayacak.

        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Yaklaşık 1 kilometrelik piste sahip Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinden yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Doğal güzellikler arasında teleferikle dolaşıp, yürüyüş imkanı bulan konuklar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

        Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

        Ilgaz Dağı'ndaki otelin genel müdürü Muhammet Timur, AA muhabirine, bölgede kar yağışının devam ettiğini söyledi.

        Otel olarak yılbaşı hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Timur, "Yılbaşında çeşitli etkinliklerimiz olacak. Sanatçılarımız sahne alacak. Yeni yıla girerken çeşitli etkinliklerle misafirlerimizi ağırlayacağız." dedi.

        Bölgede yapılabilecek etkinliklerden bahseden Timur, "Pistlerimizdeki kar kalınlığı şu anda ortalama 30 santimetre civarında. Bölgemizde iki kayak merkezimiz var. Yurduntepe Kayak Merkezi sezonu açtı. Ilgaz Kayak Merkezi de bir kaç güne açılacak. Konuklarımız burada teleferik gezisi ve kayak yapabiliyor. İsteyenler kızak pistlerinde kızakla da kayabiliyor. Her yaştan gruba yönelik etkinliklerimiz var. Çocuk oyun alanımız, hobi alanlarımız, sauna ve hamamımız var." diye konuştu.

        Kayak yapmak isteyenleri bölgeye davet eden Timur, "Tesisimiz 550 yatak kapasiteli bir otel. Yılbaşı için doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Yeni yıla dolu gireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Timur, etkinliklerinin yarı yıl tatilinde de yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

        Ailesiyle Ilgaz'a gelen Şafak Aydın ise Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu belirterek, "Her fırsatta çocuklarla beraber tek adresimiz Ilgaz. Burası doğa olarak çok hoşumuza gidiyor. Kent merkezinde kar görmüyorlar. Uzun süredir, yağıyor hemen kalkıyor. Burada çocuklar karla tanışıyor, kızakla kayıyor ve telesiyeje biniyor. Ilgaz bizim için çok değerli ve önemli. Burada güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

