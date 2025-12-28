Kastamonu'da yolda kalan sürücülere ikramda bulunuldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramlarda bulunuldu.

AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, ağır taşıt trafiğine kapatılan Seydiler-İnebolu kara yolundaki sürücülere çay, çorba, su, meyve suyu ve kek ikram edildi.

Seydiler Kaymakamı İbrahim Yazıcı da ekipleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kar yağışının yoğunlaştığı Küre istikametindeki sürücülerin de ihtiyaçları olup olmadığını soran ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.