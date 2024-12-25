Sisle kaplanan Ilgaz Dağı etekleri havadan görüntülendi

Kış aylarında beyaz, yazın yeşil, sonbaharda da hazan renklerine bürünen Ilgaz Dağı, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu.

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