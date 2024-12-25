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        Sisle kaplanan Ilgaz Dağı etekleri havadan görüntülendi

        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:40
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        Sisle kaplanan Ilgaz Dağı etekleri havadan görüntülendi
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        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu.

        Kış aylarında beyaz, yazın yeşil, sonbaharda da hazan renklerine bürünen Ilgaz Dağı, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

        Dağın eteklerini kaplayan sis, dronla görüntülendi.

        Sis arasında yükselen tepeler, denizdeki adacıklara benzer görüntü oluşturdu. Sisin yoğunluğunun azaldığı bölgelerde ise doğanın farklı güzellikleri ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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