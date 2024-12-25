Taşköprü'de yoğun sis etkili oluyor
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
İlçede sabah saatlerinde etkisini hissettiren sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Sis altındaki ilçe dron ile görüntülendi.
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