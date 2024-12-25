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        Taşköprü'de yoğun sis etkili oluyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:50
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        Taşköprü'de yoğun sis etkili oluyor
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        İlçede sabah saatlerinde etkisini hissettiren sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Sis altındaki ilçe dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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