Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, tespiti yapılan 4 şüphelinin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.