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        Kastamonu'da 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:26
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        Kastamonu'da 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, kent merkezinde 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan K.Ö. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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