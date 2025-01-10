Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
Bir bölümü sis altında kalan Kastamonu, dronla görüntülendi.
Bir bölümü sis altında kalan Kastamonu, dronla görüntülendi.
Kentte sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve İnönü mahallelerinin bir bölümünde sis etkili oldu.
Şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
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