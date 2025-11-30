Kastamonu'da ormanlık alanda kaybolan kişi ekipler tarafından bulundu
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda kaybolduğunu söyleyen kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundu.
Taşköprü ilçesinden Hanönü'nün Bölükyazı köyü Kepez Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden M.Ö, dün 67 DA 379 plakalı araçla köyden ayrıldı.
Bir süre sonra akrabalarını arayan M.Ö. yolunu kaybettiğini söyledi.
Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin üzerine AFAD, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yapılan arama çalışması sonucu aracı çamura saplanan M.Ö. bulundu.
M.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
