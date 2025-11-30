Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ormanlık alanda kaybolan kişi ekipler tarafından bulundu

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda kaybolduğunu söyleyen kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 21:13 Güncelleme: 30.11.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ormanlık alanda kaybolan kişi ekipler tarafından bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda kaybolduğunu söyleyen kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Taşköprü ilçesinden Hanönü'nün Bölükyazı köyü Kepez Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden M.Ö, dün 67 DA 379 plakalı araçla köyden ayrıldı.

        Bir süre sonra akrabalarını arayan M.Ö. yolunu kaybettiğini söyledi.

        Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin üzerine AFAD, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan arama çalışması sonucu aracı çamura saplanan M.Ö. bulundu.

        M.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Erciyes 38 FK – Mazıdağ Fosfatspor: 1-1
        Erciyes 38 FK – Mazıdağ Fosfatspor: 1-1
        Kastamonu'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Kastamonu'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Kastamonu'da imam hatip görev yaptığı caminin çevresini ve köyü çiçeklerle...
        Kastamonu'da imam hatip görev yaptığı caminin çevresini ve köyü çiçeklerle...
        Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor
        Kastamonu açıklarında isabet alan "Virat" isimli gemi Türkeli'ye çekiliyor
        Tosya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
        Tosya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
        Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmazbilen'in babası son yolculuğuna uğur...
        Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmazbilen'in babası son yolculuğuna uğur...