Kastamonu'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Aşağı İsmailli köyünde kendisine ait eski evi yıkmak isteyen Tahsin Kırcıoğlu (72), dengesini kaybederek çatıdan düştü.
Ağır yaralanan Kırcıoğlu, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kırcıoğlu'nun cenazesi, Aşağı İsmailli köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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