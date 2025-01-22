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        Kastamonu'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:08 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:08
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        Kastamonu'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Kastamonu'da çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Aşağı İsmailli köyünde kendisine ait eski evi yıkmak isteyen Tahsin Kırcıoğlu (72), dengesini kaybederek çatıdan düştü.

        Ağır yaralanan Kırcıoğlu, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kırcıoğlu'nun cenazesi, Aşağı İsmailli köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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