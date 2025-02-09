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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:33
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda İnebolu ilçesinde B.K, A.E, M.A.Ç. ve B.Ç, kent merkezinde G.Ç. ile Tosya ilçesinde M.G'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

        Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılardan G.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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