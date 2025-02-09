Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda İnebolu ilçesinde B.K, A.E, M.A.Ç. ve B.Ç, kent merkezinde G.Ç. ile Tosya ilçesinde M.G'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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