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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:37
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Taşköpü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bir aracı durduran polis ekipleri araçtaki 4 kişinin üstünde ve araçta arama yaptı.

        Aramada sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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