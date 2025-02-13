Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 217 köye ulaşım sağlanamıyor

Merkezde 6, ilçelerden Araç ve Ağlı'da 4'er, Azdavay'da 19, Bozkurt'ta 6, Cide'de 1, Çatalzeytin'de 5, Daday ve Devrekani'de 12'şer, Doğanyurt'ta 10, Taşköprü ve Hanönü'nde 7'şer, Şenpazar ve İhsangazi'de 9'ar, İnebolu'da 19, Küre'de 25 ve Tosya'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 217 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

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