Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu

        Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu
        ABONE OL

        Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu.

        Dernek başkanı Hamdi Nalbant, AA muhabirine, Kastamonu'nun tarihi ve kültürüyle kadim bir şehir olduğunu söyledi.

        Yalnızca Kastamonu'da değil, ülke çapında çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini vurgulayan Nalbant, "Derneğimizi, bir ayağı Kastamonu'da olmakla birlikte ülkemizin kültürüne ve edebiyatına hizmet etmek amacıyla kurduk. İlimizin kültür ve edebiyat tarihi açısından geçmişine baktığımızda çok görkemli dönemler geçirdiğini görüyoruz. Elimizden geldiğince hem şehrimizin hem de milletimizin kültürüne hizmet etmek için derneğimizi kurduk." ifadelerini kullandı.

        Nalbant, derneğin ilk faaliyetini de geçtiğimiz günlerde İsmail Bey Külliyesi'ndeki Deve Hanı'nda şiir akşamıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Milli boksör Büşra Işıldar, büyüklerde de dünya şampiyonu olmak istiyor:
        Milli boksör Büşra Işıldar, büyüklerde de dünya şampiyonu olmak istiyor:
        Cide-Bartın yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Cide-Bartın yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı