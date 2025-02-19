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        Cide ilçesinde pilatese ilgi artıyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün girişimleriyle başlatılan pilates eğitimlerine ilgi artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:27
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        Cide ilçesinde pilatese ilgi artıyor
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün girişimleriyle başlatılan pilates eğitimlerine ilgi artıyor.

        Haftanın iki günü Cide Spor Salonu'nda 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşen aktiviteye şu ana kadar 60 kişi kayıt yaptırdı.

        İkinci kademe pilates eğitmeni Banu Kevser Gezergün, AA muhabirine, düzenli olarak antrenmanların devam ettiğini belirtti.

        Gezergün, "Eğitimler ilçe halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Cide'deki pilates rüzgarı, sporseverlerin ve sağlıklı yaşamayı önemseyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor." dedi.

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