Cide ilçesinde pilatese ilgi artıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün girişimleriyle başlatılan pilates eğitimlerine ilgi artıyor.

Haftanın iki günü Cide Spor Salonu'nda 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşen aktiviteye şu ana kadar 60 kişi kayıt yaptırdı.

İkinci kademe pilates eğitmeni Banu Kevser Gezergün, AA muhabirine, düzenli olarak antrenmanların devam ettiğini belirtti.

Gezergün, "Eğitimler ilçe halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Cide'deki pilates rüzgarı, sporseverlerin ve sağlıklı yaşamayı önemseyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor." dedi.