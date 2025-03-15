Kastamonu'da eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi

İnebolu Çayı'nın döküldüğü bölgede ise Karadeniz'in turkuaz rengi değişti. Çamurlu su, İnebolu kıyılarında denizin yüzeyini kapladı. Kıyıdan yaklaşık 1000 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Kastamonu'da eriyen kar suları, Karadeniz'in renginin değişmesine neden oldu.

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