Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da sanayi esnafı yaptıkları kardan adamın gövdesini iş makinesiyle taşıdı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sanayi esnafı kardan adam yapıp kartopu oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:55 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da sanayi esnafı yaptıkları kardan adamın gövdesini iş makinesiyle taşıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sanayi esnafı kardan adam yapıp kartopu oynadı.

        Taşköprü Sanayi Sitesi'nde ustalar ve çıraklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Büyük bir kar topu oluşturan esnaf, kardan adamın gövdesini taşımak için iş makinesinden faydalandı.

        Tesadüfen sanayi sitesinden iş makinesiyle geçerken eğlenceye dahil olan Efe Can İyisan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş makinesiyle buradan geçiyordum. Esnafın karla eğlendiğini görünce ben de katıldım. Hep birlikte kartopu oynadık ve kardan adam yaptık. Büyük kar topunu da iş makinesiyle tarladan çıkararak kaldırıma koyduk. Ortaya sanayi esnafımızın kardan adamı çıktı." dedi.

        Elektrik ustası Behçet Demir ise kar yağışını fırsata çevirdiklerini belirterek "Çıraklarımızla birlikte yaptığımız kardan adamın büyük gövdesini taşımak için Efe Can arkadaşımızın kullandığı iş makinesinden yardım aldık. Bugün biraz çocukluğumuzu yaşadık. İşlerin de nispeten durgun olmasını eğlenceye çevirdik.” ifadelerini kullandı.

        Sanayi sitesinde kardan adamın yanı sıra kardan kadın ve kardan çocuk da yaptıklarını dile getiren Demir, kar yağışının artması halinde tüm sanayi esnafı olarak kartopu oynayacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kastamonu Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Kastamonu Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara y...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara y...
        Kar kazayı beraberinde getirdi, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kar kazayı beraberinde getirdi, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Okullar tatil edildi, çocuklar karda doyasıya eğlendi
        Okullar tatil edildi, çocuklar karda doyasıya eğlendi
        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar Kastamonu'da sahil şeridine...
        Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar Kastamonu'da sahil şeridine...