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        Tosya'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:28
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        Tosya'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçenin marangozlar sanayi sitesinde bulunan Murat Baran'a ait marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında, iş yeri ve iş yerine ait depo zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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