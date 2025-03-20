Tosya'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangında, iş yeri ve iş yerine ait depo zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İlçenin marangozlar sanayi sitesinde bulunan Murat Baran'a ait marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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