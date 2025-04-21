Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda F.K, R.A, C.Y, Y.H.D, U.D. ile S.K'nın üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve C.Y, tutuklandı, diğerler şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.