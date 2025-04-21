Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda F.K, R.A, C.Y, Y.H.D, U.D. ile S.K'nın üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve C.Y, tutuklandı, diğerler şüpheliler ise serbest bırakıldı.