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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının eşi tutuklandı

        Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:54
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının eşi tutuklandı
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        Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

        Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C'nin (23) gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.

        Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

        Elif C'nin eşi B.C'nin çocuğuyla evden çıkması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Görüntülerde B.C'nin bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki çocuğuyla binadan çıkarak sakin şekilde yürüdüğü görüldü.

        Binanın bitişiğinde esnaflık yapan Recep Eski, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bölgeye geldiğini belirtti.

        Cinayetin yaklaşık 10 gün önce işlendiğini tahmin ettiklerini ifade eden Eski, "Fail eve gelip gidiyormuş. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi onu biliyoruz. Sabah buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde bebek arabasıyla yürüyerek binadan çıktı, çarşıya doğru yürüdü." diye konuştu.

        Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekiplerince, Elif C'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının eşi B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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