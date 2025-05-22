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        Kastamonu'da "yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:36 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:36
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        Kastamonu'da "yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Hanönü ilçesinde "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Ş.B. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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