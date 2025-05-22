Kastamonu'da "yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, Hanönü ilçesinde "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Ş.B. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

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