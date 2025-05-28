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        Kastamonu'da hacizli olduğunu öğrendiği aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da, polis kontrolünde hacizli olduğunu öğrendiği aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:06
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        Kastamonu'da hacizli olduğunu öğrendiği aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da, polis kontrolünde hacizli olduğunu öğrendiği aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı.

        Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan 20 AHT 022 plakalı panelvanın, borç nedeniyle hacizli olduğu tespit edildi.

        Maliyeye giderek borç miktarını öğrenen ve duruma sinirlenen araç sahibi E.D, şişedeki benzini dökerek aracı ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Araç sahibi E.D. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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