Kastamonu'da hacizli olduğunu öğrendiği aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan 20 AHT 022 plakalı panelvanın, borç nedeniyle hacizli olduğu tespit edildi.

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