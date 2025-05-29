Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, sağlamak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D. ve C.A, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile "yasa dışı ekim" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.E. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.