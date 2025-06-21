Şapka İnkılabı'nın açıklandığı Kastamonu'da kadınlara el yapımı şapka tasarımı öğretiliyor

ÖZGÜR ALANTOR - Atatürk'ün Şapka İnkılabı'nı açıkladığı ve Türkiye'nin ilk şapka müzesinin bulunduğu Kastamonu'da, kadınlara el üretimi şapka yapımının öğretilmesi amacıyla kurs düzenlendi.

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "100. Yılda 100 Kadına 10 Meslek Projesi" kapsamında yaklaşık bir ay önce şapka tasarım ve dikiş kursu açıldı.

Kursa, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi destek veriyor.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve birbirinden özel şapkaların dikildiği kursta 30 kadın, alanında uzman ustalardan şapka tasarımı ve dikişini öğreniyor.

Yaklaşık bir ay daha devam edecek kursun sonunda hazırlanacak şapkalar, Şapka İnkılabı'nın 100. yılı kapsamındaki etkinliklerde sergilenecek.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin bulunduğu yerde şapka kursu açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurs hakkında bilgi veren Aynan, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmaların hepsi, yıllardır çok istediğimiz bir çalışmaydı. Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin olduğu yerde şapka kursu açılması ve kadınların buna ilgi göstermesi çok değerli. Hocalarımızın bazıları online katılıyor, bazıları da burada eğitim veriyor. Eğitimlerin odak noktası, şapkanın nasıl yapıldığı yönünde."

Kastamonu'da hem şapka müzesi olmasını hem de şapka atölyesi bulunmasını istediklerini vurgulayan Aynan, "Bundan sonra burada şapka satışının da yapılacağını düşünüyoruz. Buranın yaşayan bir müze olmasını istiyoruz. Misafirlerimiz satışını da gördüğünde şapka satın alabilecek." ifadesini kullandı.

- "Yurt dışına açılmayı düşünüyoruz"

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Songül Turhan da Şapka İnkılabı'nın 100. yılında böyle bir kursun açılmasının önemli olduğunu belirterek, "Şapka atölyemizde tasarımıyla ilgili Kastamonulu kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Üretimini yapmayı ve yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. İnkılabın 100. yılında 23 Ağustos'ta sergi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.