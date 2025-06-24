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        İhsangazi Kaymakamı Şahin, köyleri ziyaret etti

        İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:35
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        İhsangazi Kaymakamı Şahin, köyleri ziyaret etti
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        İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Kurum müdürleriyle birlikte Haydarlar ve Koçcuğaz köylerini ziyaret eden Şahin, burada köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Şahin, sorunların giderilmesi talimatını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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