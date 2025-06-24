İhsangazi Kaymakamı Şahin, köyleri ziyaret etti
İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.
İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.
Kurum müdürleriyle birlikte Haydarlar ve Koçcuğaz köylerini ziyaret eden Şahin, burada köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Şahin, sorunların giderilmesi talimatını verdi.
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