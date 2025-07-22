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        Yeşilaydan sarımsak tarlasında çalışan kadınlara ziyaret

        Yeşilay Kastamonu Şubesi üyeleri, Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı yapan kadınları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:57
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        Yeşilaydan sarımsak tarlasında çalışan kadınlara ziyaret
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        Yeşilay Kastamonu Şubesi üyeleri, Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı yapan kadınları ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Karşı köyünde Taşköprü sarımsağının hasadını yapan kadınlarla bir araya gelen Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Durgut, AA muhabirine, bağımsızlık seferberliğini tüm Türkiye'de ilan ettiklerini söyledi.

        Emekçi kadınlarla bir araya geldiklerini anlatan Durgut, "Annelerimizin, emekçi kadınlarımızın rolünün çok büyük olduğunu düşünerek sarımsak tarlasında emek harcayan kadınlarımızı Yeşilay olarak ziyaret etmeyi düşündük. Kendilerine broşürlerimizden ve yeşil yazmalar getirdik, bir anı, hatıra kalsın diye." dedi.

        Bağımlılıkla mücadelede kadınların rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Durgut, "Bağımsızlık seferberliğimizde kadınlarımızın daha etkin rol oynadığını, bu mücadelede bizlere destekçi olduklarını biliyoruz. O yüzden emekçi kadınlarımızla başladık. Tarlamızdaki emekçi kadınlarımızı ziyaretimizde onların hoşgörülerini gördük. Yeşilayı anlattığımızda bizlere katkı sunmak istediklerini, kendi hikayelerini anlattıklarını ve hediye ettiğimiz yazmalardan da çok mutlu olduklarını görmek, bizi daha da mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Tarlada çalışan kadınları Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) davet ettiklerini dile getiren Durgut, orada da bilgilendirmelere devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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