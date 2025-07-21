Kastamonu'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

Evin çatısı ve duvarının çökmesine neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmail Bey Mahallesi'ndeki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

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