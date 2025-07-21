Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

        Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

        İsmail Bey Mahallesi'ndeki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Evin çatısı ve duvarının çökmesine neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Öte yandan, vatandaşlar, yangını ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını yolun karşısındaki duvarın üzerine çıkarak izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da düğün yemeğinden zehirlenen 131 kişiden 130'u taburcu edildi
        Kastamonu'da düğün yemeğinden zehirlenen 131 kişiden 130'u taburcu edildi
        Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Cide'den kısa kısa
        Cide'den kısa kısa
        Kastamonu Valiliğinden orman yangınlarına karşı hassasiyet uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden orman yangınlarına karşı hassasiyet uyarısı
        Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti
        Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti
        Sağlık görevlisi Ahmet Dede, 26 yıldır milli boksörlerin en zor anlarında y...
        Sağlık görevlisi Ahmet Dede, 26 yıldır milli boksörlerin en zor anlarında y...