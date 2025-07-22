Kastamonu Valisi Dallı'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Dernek başkanı Hüseyin Mahmutoğlu tarafından karşılanan Dallı, dernek binasında gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'teki askeri harekatın önemine dikkat çekerek, Kıbrıs'ın Türkiye için çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda kahraman gazilere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Dallı, "Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, siz değerli gazilerimize ailelerinizle birlikte sağlıklı huzurlu ömürler diliyoruz." dedi.

Mahmutoğlu da Dallı'nın ziyaretinin kendileri için çok anlamlı ve gurur verici olduğuna işaret ederek, gaziler adına ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Gölköy Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Vekili Jandarma Albay Cihan Yıldız, Askeralma Bölge Başkan Vekili Binbaşı Ayhan Kafalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Murat Akbaş da yer aldı.