Deniz Feneri Derneği Gazze Ofis Koordinatörü Algorra, yaşanan zulmü anlattı:

Deniz Feneri Derneği Gazze Ofis Koordinatörü Zarif Algorra, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşananları anlattı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, düzenlediği basın toplantısında, derneğin Gazze Ofis Koordinatörü Filistinli Algorra ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Algorra, Gazze'de hiç kimsenin iyi olmadığını vurgulayarak "İsrail hayatı öldürmeye çalışıyor. Her şeyi öldürüyorlar. Gazze'de kadınlar, çocuklar, binalar, hastaneler, mescitler, bir şey kalmadı maalesef. İsrail her şeyi öldürüyor. Görüyoruz ki İsrail, bir kişiyi öldürmek istiyorsa tek başına öldürmüyor. Evine gidince, hastaneye gidince vurup öldürüyor. Bu kişi, ailesi ve çevresiyle birlikte ölüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de binaları yıkmaya başladığını anlatan Algorra, şunları kaydetti:

"Gazze'deki evleri tek tek yıkıyorlar. Maalesef açlıktan ölüyoruz, dünya bize bakıp bir şey yapmıyor. Her gün yaklaşık 100 kişi Gazze'de açlıktan ölüyor. Deniz Feneri Derneği Gazze Ofisi olarak acıları hafifletmek için çalışıyoruz. Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu mağdur halk için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Deniz Feneri olarak Gazze'nin her yerinde bulunuyoruz. 55 personelimiz var. Bu sayıyı artırmaya, 100 kişiye çıkarmaya çalışıyoruz."