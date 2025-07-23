Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda jandarma tarafından Devrekani ilçesinde "çocuğa cinsel istismar" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan C.K, Daday ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.T. yakalandı.
Emniyet müdürlüğü ekiplerince "irtikap" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de kent merkezinde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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