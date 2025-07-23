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        Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:39
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        Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda jandarma tarafından Devrekani ilçesinde "çocuğa cinsel istismar" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan C.K, Daday ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.T. yakalandı.

        Emniyet müdürlüğü ekiplerince "irtikap" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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