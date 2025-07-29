Kastamonu'da "Hitit buğdayı" siyezin hasadı başladı

Kastamonu'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadına başlandı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenmişti.

İhsangazi'de siyez ürünleri üzerine işletmesi olan ve çiftçilikle uğraşan İrfan Çakal, AA muhabirine, hasadla birlikte emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Çakal, "İlçemizde bu yılki hasadımıza başladık. Siyez buğdayımızdan bulgur, un yapıp bundan da yöresel ürünler yapacağız. Verim güzel." dedi.