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        Ağlı Kaymakamı Çelebi, hacıları ziyaret etti

        Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, hac farizasını yerine getirenleri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:55
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        Ağlı Kaymakamı Çelebi, hacıları ziyaret etti
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        Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, hac farizasını yerine getirenleri evlerinde ziyaret etti.

        Alınca Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat ve Yaşar Demir'i ziyaret eden Çelebi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Çelebi'ye teşekkür eden Nevzat Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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