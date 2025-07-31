Ağlı Kaymakamı Çelebi, hacıları ziyaret etti
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, hac farizasını yerine getirenleri evlerinde ziyaret etti.
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, hac farizasını yerine getirenleri evlerinde ziyaret etti.
Alınca Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat ve Yaşar Demir'i ziyaret eden Çelebi, vatandaşlarla sohbet etti.
Çelebi'ye teşekkür eden Nevzat Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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