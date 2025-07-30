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        Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:01
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        Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı.

        Başköy köyü Pire Mahallesi'nde Mecit B'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Mecit B. ve kardeşi Mevlüt B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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