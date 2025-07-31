Kastamonu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
C.Y. (53) idaresindeki 34 EEY 348 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu- Sinop kara yolu Çördük köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü C.Y. ile N.T. (53) ve S.Ö. (57) yaralandı.
Cide ilçesinde ise Velioğlu mevkisinde İ.U. idaresindeki 35 AV 6935 plakalı otomobil ile E.B. yönetimindeki 34 NN 2386 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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