Kastamonu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Cide ilçesinde ise Velioğlu mevkisinde İ.U. idaresindeki 35 AV 6935 plakalı otomobil ile E.B. yönetimindeki 34 NN 2386 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü C.Y. ile N.T. (53) ve S.Ö. (57) yaralandı.

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