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        Cide ilçesinde Kur'an kurslarına yönelik futsal turnuvası düzenlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik futsal turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:51 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:51
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        Cide ilçesinde Kur'an kurslarına yönelik futsal turnuvası düzenlendi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik futsal turnuvası düzenlendi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, ilkokul kategorisindeki öğrencilerin mücadelesine sahne oldu.

        Turnuvada Fatih Camisi Yaz Kur'an Kursu birinci, Memiş Camisi Yaz Kur'an Kursu ikinci, Kara Mustafa Paşa Camisi Yaz Kur'an Kursu ise üçüncü oldu.

        Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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