Cide ilçesinde Kur'an kurslarına yönelik futsal turnuvası düzenlendi

Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

Turnuvada Fatih Camisi Yaz Kur'an Kursu birinci, Memiş Camisi Yaz Kur'an Kursu ikinci, Kara Mustafa Paşa Camisi Yaz Kur'an Kursu ise üçüncü oldu.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, ilkokul kategorisindeki öğrencilerin mücadelesine sahne oldu.

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