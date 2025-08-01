Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle orman yangınlarıyla mücadele konusunda tüm kurumların hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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