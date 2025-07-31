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        Havalı tüfekle vurulan köpek felç kaldı; saldırı kamerada

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde havalı tüfekle vurulan 'Ateş' isimli köpek, felç kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:55
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        Havalı tüfekle vurulan köpek felç kaldı; saldırı kamerada
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde havalı tüfekle vurulan 'Ateş' isimli köpek, felç kaldı. Köpeğe saldırı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, dün sabaha karşı Tosya Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, halı yıkama dükkanı işleten Atakan Oğuz'un evinin önünde beslediği 'Ateş' isimli köpeğe havalı tüfekle ateş etti. Tüfek sesi ve ardından gelen havlama sesleri üzerine dışarı çıkan Atakan Oğuz, köpeği Ateş'in yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlattı. Oğuz ise köpeğini veterinerine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde, merminin omuriliğe saplandığı ve köpeğin felç kaldığı tespit edildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

        Atakan Oğuz, sıcak nedeniyle camları açık bırakarak yattıklarını ve gece yarısı tüfek sesi ile uyandıklarını belirterek, "Ardından köpeğin bağrışını duyduk zaten. Hemen sokağa indik. Bundan 5 yıl önce sünnet düğününde ,oğluma hayvan sevgisini aşılamak için sahiplendiğimiz Ateş isimli köpeğimizin yerde can çekiştiğini gördük. Hemen polisi aradık. Ondan sonra güvenlik kameralarından izledik. Birisi gelmiş, aşağı taraftan profesyonel bir havalı tüfekle Ateş'i nişan alarak vurmuş. Şahsı tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Köpeğimizden ne istedi? Bizim köpeğimiz kimseye saldırmazdı. Burada tüm esnafın maskotuydu. Herkes onu çok severdi. Çocuklarımın oyun arkadaşıydı. Şikayetçi oldum. Görüntüleri polise de verdim. Şüpheli yakalandı ve şikayetim sonrası adli süreç başlatıldı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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