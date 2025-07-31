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        Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli'ye veda yemeği düzenlendi

        Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:59
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        Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli'ye veda yemeği düzenlendi
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        Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için veda yemeği düzenlendi.

        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Metin Yamalı, Denli'nin yurt dışı eğitimi nedeniyle ilçeden ayrılacağını belirtti.

        Yamalı, Denli'ye ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye ve fahri hemşerilik plaketi verdi.

        Denli ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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