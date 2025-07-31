Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli'ye veda yemeği düzenlendi

Denli ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yamalı, Denli'ye ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye ve fahri hemşerilik plaketi verdi.

Yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılacak Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli için veda yemeği düzenlendi.

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