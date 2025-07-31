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        Kastamonu'da sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:26
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        Kastamonu'da sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda M.M, U.T, B.K, İ.A. ve A.S. ilçedeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yaparken yakalandı.

        Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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