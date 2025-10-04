Kastamonu ve Amasya'da, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı Kastamonu Temsilciliği ile Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistin'de İsrail zulmünü anlatan resimler çizdi.

Yetim Vakfı Kastamonu Temsilcisi Sinem Altıntaş, 7 Ekim itibarıyla Gazze'ye yönelik soykırımın ikinci yılının geride kaldığını söyledi.

Gazze halkının en az yüzde 3'ünün yaşamını yitirdiğini, bunun yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğunu anlatan Altıntaş, "Ahlaksız bombardımanlarla yerle bir edilen Gazze, Mayıs 2024'te Refah sınırının, Mart 2025'te de tüm kapıların insani yardım girişlerine kapatılmasıyla açlıktan ölümlerle de yüz yüzedir. Üçte biri çocuklar olmak üzere 500'e yakın kişi açlıktan hayatını kaybetmiştir." dedi.

Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki tüm insanların sesini duyurmak için bir araya geldiklerini dile getiren Altıntaş, Filistin'deki zulmün sona erdirilmesi temennisinde bulundu.