        Kastamonu'da 1344 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da 1344 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1344 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:24 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:24
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda Tosya ilçesinde M.V. isimli şüphelinin eşyalarında arama yapıldı. Aramada, 1344 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

