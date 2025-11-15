Kastamonu'da ezan okuyan imamın üstüne tırmanan kedi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi

Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 20:32 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:32
        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ezan okuyan imamın üstüne tırmanan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

        Ovacık köyü Doğruca Mahalle Camisi'nde imamlık yapan Furkan Abay, ikindi ezanını okumaya başladığı anda bir kedi üstüne tırmanmaya başladı.

        Kedi, ezan süresince Abay'ın kolu ve boynu arasında dolaştı.

        Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

