Kastamonu'da ezan okuyan imamın üstüne tırmanan kedi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ezan okuyan imamın üstüne tırmanan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ezan okuyan imamın üstüne tırmanan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
Ovacık köyü Doğruca Mahalle Camisi'nde imamlık yapan Furkan Abay, ikindi ezanını okumaya başladığı anda bir kedi üstüne tırmanmaya başladı.
Kedi, ezan süresince Abay'ın kolu ve boynu arasında dolaştı.
Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.