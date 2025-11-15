Kastamonu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden iki kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden iki kişi gözaltına alındı.
Kent merkezine bağlı köydeki düğün sırasında havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Köye giden ekipler, havaya ateş açtıkları belirlenen S.D. ve H.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 13 tabanca fişeği ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.