        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü'de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:39 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:39
        Hanönü'de, belediye ekipleri doğalgaz altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolların tamirini sürdürüyor.

        İlçede doğalgaz alt yapı çalışmalarında bozulan yollar sebebiyle ilçe merkezinde sökülen parke taşlarının tamir çalışmaları devam ediyor.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, yaptığı yazılı açıklamada ilçede mayıs ayında doğalgaz alt yapı çalışmalarına başlandığını hatırlattı.

        Bozulan yolların tamiri için ihalenin yapıldığını ifade eden Yamalı, "Doğan Yapı Sitesi, Özcan Yapı Sitesi, Devlet Hastanesi önü ve Halime Hatun Camisi'nin çevresi düzenlemiş olup tüm sokaklarımız hızlı bir şekilde tamir edilerek halkımızın mağduriyeti giderilecektir. Planlarımız dahilinde en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek olan tüm halkımıza teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

