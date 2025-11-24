Kastamonu Amatör Lig'de Cide ve Abana takımları karşı karşıya geldi
Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Abana GB ile karşı karşıya gelen Cide Belediyespor, rakibini 3-0 yendi.
Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Abana GB ile karşı karşıya gelen Cide Belediyespor, rakibini 3-0 yendi.
Cide İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Cide Belediyespor ile Abana GB karşı karşıya geldi.
Maçı, 3-0 ev sahibi takım kazandı.
Cide Belediyespor bu galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.